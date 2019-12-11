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Разумков собрал глав фракций перед продлением «особого статуса» Донбасса

11 декабря 2019, 16:10

Разумков собрал глав фракций перед продлением «особого статуса» Донбасса

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с главами фракций по теме голосования за продление действия закона об «особом статусе» отдельных районов Донбасса на год. Об этом сообщил заместитель главы фракции «Слуги народа» Александр Корниенко.

Голосвание по этому вопросу состоится во время завтрашнего внеочередного заседания парламента.

«Мы только что были на встрече у главы Верховной Рады. Все фракции свою позицию показали, завтра они ее публично покажут. Я не могу ее раскрывать, это их дело», — сказал журналистам он во время брифинга.

По словам Корниенко, у коллег из других фракций есть понимание, что в «этом чувствительном вопросе процедура должна проходить без преград даже от тех, кто против».

Представитель «Слуги народа» назвал продление действие закона на год «формальной историей», чтобы «дать себе время» разработать новый закон.

Корниенко пояснил, что законопроект, который он зарегистрировал вчера, об изменении закона об «особом статусе» Донбасса содержит «одну строчку», которая меняет дату действия документа с 31 декабря 2019 года до 31 декабря 2020 года.

После саммита в «нормандском формате» в Париже президент Владимир Зеленский сообщил, что закон об «особом статусе» Донбасса будет продлен еще на год. 

Действие закона истекает 31 декабря 2019 года. Документ был принят в сентябре 2014 году и с тех пор парламент несколько раз продлевал его действие. При этом закон не вступал в силу, так как в нем заложены нормы которые предполагают, что это произойдет после вывода из Донбасса иностранных войск и боевиков. 

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