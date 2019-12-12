Курченко проиграл суд по обжалованию штрафа в 15 млн гривен

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска беглому бизнесмену Сергею Курченко против Антимонопольного комитета Украины о признании недействительным решения АМКУ о штрафе в размере 15 миллионов гривен. Об этом сообщают «Наші гроші».



Суд опроверг все доводы представителя Курченко о незаконности решения АМКУ.



«Вопрос по сбору, оценки и анализа доказательств по делу является компетенцией исключительно Комитета. Комитет самостоятельно определяет источники, способ получения и объем сведений, необходимых для полного и объективного выяснения обстоятельств дела», — объяснил суд.



Суд неоднократно переносил рассмотрение дела по ходатайству представителя Курченко, однако отказал в приостановлении производства на рассмотрении другого дела против АМКУ по иску Курченко. В ее рамках суд рассматривает вопрос законности использования антимонопольщиками материалов досудебного расследования в уголовном производстве по Курченко, которые легли в основу спорного решения Комитета.



Представителем Курченко стал адвокат Юрий Сухов, который в 2009 — 2010 годах занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.