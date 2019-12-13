Пристайко: Украина определилась с новыми участками разведения войск на Донбассе

Украина определилась с новыми участками для разведения вооруженных сил и средств, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью УНИАН.



«Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки», — сказал он.



Министр отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что «на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение».



Он подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовать «максимально быстро», в частности, на следующем заседании в Минске 18 декабря.



«У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы можем получить, что разведение состоится зеркальное на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе имеем еще несколько (предложений по разведению — УНИАН), которые позволят нам маневрировать во время переговоров», — сказал Пристайко.