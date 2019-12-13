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«Слуга народа» Дубинский с олигархами отмечал день рождения партнера Коломойского

13 декабря 2019, 14:07

«Слуга народа» Дубинский с олигархами отмечал день рождения партнера Коломойского

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский присутствовал на дне рождения бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».

День рождения отмечали 15 октября в ресторане Queen Country Club. На празднике журналисты зафиксировали народных депутатов Игоря Палицу (группа «За будущее»), Григория Суркиса (ОПЗЖ) и Александра Дубинского.

Коломойский также присутствовал на празднике, а также другие бизнесмены Павел Фукс, Игорь Суркис и Геннадий Боголюбов.

«Я с Михаилом Киперманом знаком достаточно давно. Мы дружим и общаемся. Интересов бизнеса или каких-то общих вопросов у нас с ним нет, зато есть прекрасные человеческие товарищеские отношения», — прокомментировал Дубинский.

Съемке журналистов пытались помешать охранники мероприятия, которые засвечивали объективы фонарями.

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