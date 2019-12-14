На Донбассе пострадал украинский военный в результате обстрелов

За минувшие стуки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевую травму в результате обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и вражеский огонь из вооружения БМП», — рассказали в штабе



Уточняется, что огонь велся у Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Березовой, Каменки, Крымского, Новолуганского, Мироновского, Луганского.



С начала текущих суток обстрелов и потерь штаб ООС не зафиксировал.