Шахтеры из Донецкой области планируют устроить всеукраинскую акцию из-за долгов по зарплате

На государственном предприятии «Угольная компания «Краснолиманская» в Покровске (Донецкая область) сложилась критическая ситуация. Работники шахты 12 декабря вышли на акцию протеста. Протестующие блокировали проезд по дороге, ведущей на шахту, требуя погашения долгов по зарплате. Об этом пишет pokrovsk.news.



В руководстве предприятия сообщили, что «Краснолиманская» не отгружает свою продукцию. По словам и.о. директора шахты Александра Удовиченко, уголь не отгружают в связи с тем, что «на украинский рынок поступил зарубежный, более дешевый уголь, составивший конкуренцию отечественному».



По его словам, предприятие намерено оформить банковский кредит, чтобы на следующей неделе погасить всю задолженность за октябрь. Ноябрьскую зарплату планируется выплатить до конца текущего года.



По словам Александра Удовиченко, в октябре «Краснолиманская» отгрузила 70 тысяч тонн угля, не получив за него оплаты от оператора оптового рынка угольной продукции – ГП «Госуглепоставка», входящего в структуру министерства энергетики и защиты окружающей среды. Долг оператора составляет 89,3 миллиона гривен при месячном фонде зарплаты «Краснолиманской» в 34 миллиона. Этой суммы хватило бы, чтобы выплатить зарплату за два месяца – около 68 миллионов гривен. Однако на требование руководства «Краснолиманской» погасить долг за отгруженный уголь в «Госуглепоставке» ответили, что не имеют такой возможности, поскольку с ними не рассчиталось ПАО «Центрэнерго».



В настоящее время, по словам Александра Удовиченко, часть сотрудников, не задействованных в жизнеобеспечении шахты, отправлена в бесплатные отпуска. В обычном режиме работают участки водоотлива, дегазации, проветривания, подъема, энергообеспечения. Руководство шахты говорит, что продолжать добычу сегодня нецелесообразно: углем заполнены все емкости обогатительной фабрики «Краснолиманская» – это около 9 тысяч тонн. Примерно столько же угля хранится на складе госпредприятия. Складировать добытое больше негде.



Удовиченко добавил, что шахта совместно с другими угольными госпредприятиями планирует обратиться к президенту страны, а отраслевые профсоюзы организуют всеукраинскую акцию, чтобы привлечь внимание власти к проблеме.