Резников рассказал, как в минских переговорах могут участвовать переселенцы из Донбасса

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Алексей Резников рассказал, что украинская сторона будет делать в случае, если не получится включить в переговорный процесс переселенцев из Донбасса.



Резников напомнил, что члены группировок «Л-ДНР» не являются официальными представителями в ТКГ, а лишь участвуют в консультациях.



«У нас будет предложение в Минске проговорить это объединение, создать из них сбалансированную группу, которая будет работать в Трехсторонней контактной группе. Если они (стороны в переговорном процессе – ОБСЕ, Россия, - ред.) на это не согласятся, мы будем проводить консультации. И министерство иностранных дел сможет через ноту направлять их минимум как экспертов, и эти консультации будут. Конечно, никто не говорит, что изменение Минских соглашений должно произойти в одностороннем порядке. Нет, это новая запросная позиция Украины о том, что мы должны об этом договариваться. Иначе политическое урегулирование невозможно», - рассказал Резников.



Ранее эту инициативу озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи лидеров «нормандской» четверки.