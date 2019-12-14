Российская журналистка не смогла попасть в Украину. Она – вторая за сутки

Утром 14 декабря в аэропорту «Борисполь» (Киев) пограничники отказали журналистке одного из российских телеканалов в пересечении границы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



«Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман», - сказано в сообщении.



В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда в Крым, что потом подтвердила и гражданка РФ.



Так, за нарушение требований закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.



Это уже второй случай с вечера пятницы 13 декабря - корреспондент НТВ Сергей Савин тоже сообщил, что ему отказали во въезде в Украину. В Госпогранслужбе это подтвердили.



«Всего с начала года выявлено более 5 тысяч фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий. По ст.204-2 КУоАП в отношении нарушителей составлено более 4,2 тысяч админпротоколов», - говорится в сообщении.