У Путина призвали Украину согласовывать «Минск-3» с «Л-ДНР»

Внести изменения в Минские соглашения возможно только при совместной работе украинской стороны с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер», — сказал Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.



Так пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина прокомментировал заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о том, что Украина к следующему саммиту «нормандской четверки» подготовит изменения к Минским соглашениям.



Также Песков считает, что президент Украины Владимир Зеленский «искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине».