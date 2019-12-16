Что означает децентрализация в Украине – появился проект закона от президента

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны. Изменения касаются децентрализации власти. Законопроект определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ изменит территориальную организацию власти и усилит конституционно-правовой статус местного самоуправления.



Законопроект предполагает появление громад и округов помимо областей. Закрепляется, что изменение границ округов, их наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей. Вопросы местного значения также решает громада путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Такими органами являются окружной, областной совет, их исполкомы. Эти советы назначают и увольняют главу исполкома и по его представлению формируют состав этого органа.

«Вместе с тем децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека», - подчеркивается в пояснительной записке.



Именно поэтому для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины предлагается ввести институт префектов. Проектом предусматривается, что префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению Кабинета министров президент Украины.