«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы

Донецкий «Шахтер» сыграет с португальской «Бенфикой» на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Это стало известно во время жеребьевки.



Обе команды заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов и продолжают еврокубковый сезон в Лиге Европы.



Все результаты жеребьевки:

Round of 32 draw



