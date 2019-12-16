На Донетчине будут судить экс-полицейских, которые избили владельца отеля

В суд Краматорска направлено уголовное производство против двоих полицейских. Правоохранители в апреле избили владельца частного отеля на побережье Азовского моря. После случившегося их уволили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Двое 26-летних полицейских и шестеро их знакомых выпивали беседке одного из отелей в поселке Мелекино. Когда опьяненные полицейские начали вести себя неприлично, владелец отеля сделал им замечание, в ответ на что получил удары кулаками по голове и грудной клетке и в итоге потерял сознание.



«В дальнейшем, узнав, что потерпевший, придя в себя, рассказал о его избиении жене, полицейские снова набросились на него с кулаками, а также избили его сына, который пытался защитить отца, и угрожали расправой другим свидетелям происшествия, в том числе пообещав сжечь отель», - говорится в сообщении прокуратуры.



Владелец отеля получил ушиб головного мозга, перелом носа, ребра, а также ссадины и многочисленные ушибы.



Бывших полицейских обвиняют в хулиганстве (ч.3 ст. 296 УКУ) и нанесении повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УКУ).