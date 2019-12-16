У Меркель был разговор с Путиным о транзите газа через Украину

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин по телефону обсудили итоги «нормандской встречи» и проект «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении Кремля.



«Затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли - в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2"», - сообщила пресс-служба.

О прошедшей встрече в «нормандском формате» в Кремле упомянули лишь в контексте «безальтернативности» Минских соглашений для достижения мира на Донбассе.