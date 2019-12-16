Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Торецке шахтеры требуют выплаты зарплаты

16 декабря 2019, 19:34

В Торецке шахтеры требуют выплаты зарплаты

Фото: ИА «Вчасно» Фото: ИА «Вчасно»

В Торецке на акцию протеста вышли около 300 горняков ОАО «АП «Шахта имени Святой Матроны», которые с августа не получают зарплату. Об этом сообщил глава общественной организации «Твой новый город» Владимир Елец, передает ИА «Вчасно».

По его словам, шахтерам не только не выплачивается зарплата уже несколько месяцев, но и годами не осуществляются отчисления в Пенсионный фонд.

«В августе на шахте остановились все выплаты, а с 2014 года нет отчислений в Пенсионный фонд. А от этого зависит и выплата алиментов, и начисления стажа, шахтеры не могут выйти на пенсию. Руководство шахты ведет себя аморфно, на контакт с работниками не идет», — сказал Елец.

Вместо руководителей шахты на связь с горняками вышел один из владельцев предприятия. Он заявил, что знает о сложной ситуации и пообещал, что 20 декабря шахта получит инвестиционные средства, после чего горняки получат зарплату.

Также на встречу с протестующими шахтерами прибыл представитель уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека на Донбассе Павел Лисянский. Он назвал происходящее на шахте, тотальным нарушением прав человека.

«Эта шахта государственная, но преданная частным лицам. Там происходят массовые нарушения трудовых прав, шахтеры не получают зарплаты с августа, случаи, что с людьми не рассчитались за 2014 год. На шахте нет трудовых договоров, что является прямым нарушением законодательства, шахта не делает отчисления в пенсионный фонд», — заявил Лисянский.

Представитель омбудсмена заявил, что уже связался с головой полиции Донетчины относительно ситуации на шахте.

«Я готовлю обращение к председателю полиции области, я уже связался с ним и рассказал о том, что происходит. Также мы обратимся к прокурору области и председателя ДонВГА по поводу этого произвола. Мы максимально включаемся в борьбу за восстановление прав шахтеров», — сообщил Лисянский.

Фото: ИА «Вчасно»

ТЕГИ

Места
Торецк
Прочее
задолженность шахтерам
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:35
Российский канал показал трех украинских военных в плену «ДНР»
21:30
Правопопулист из Бундестага встретился с членами «Л-ДНР»
10:44
В «ДНР заявили о готовности к разведению на новых участках
14:40
Боевики не сразу разрешили миссии ОБСЕ проехать к участку разведения возле Петровского
08:14
Пассажирский микроавтобус перевернулся под Горловкой. Есть пострадавшие
23:17
В «ЛДНР» требуют обсудить поправки по децентрализации в Минске
21:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:18
Жители Макеевки снова жалуются на подземные толчки
16:29
«ЛНР» лишила «полномочий» 77-летнего «депутата»
21:31
«ДНР» оформит главную елку Донецка в цветах российского триколора
20:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:15
В центре Донецка столкнулись 4 автомобиля
15:40
В ООН рассказали о пытках по обе стороны конфликта на Донбассе
14:48
ООН: Свобода мнений в Донецке и Луганске сильно ограничена
09:11
Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск
все новости
21:42
Верховный Суд разрешил УПЦ МП сохранить нынешнее название
21:06
Социологи узнали об уровне безопасности жителей по обе стороны Донбасса
20:30
Съемочной группе телеканала «Звезда» запретили на три года въезд в Украину
19:34
В Торецке шахтеры требуют выплаты зарплаты
18:50
В Раде отреагировали на встречу политиков Германии с боевиками «Л-ДНР»
18:11
Посол Франции: Минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации
17:52
Дело Ефремова о «диктаторских законах» закрыто
17:24
Третий корреспондент российского телеканала попытался и не смог попасть в Украину
16:50
МИД осудил контакты европейских политиков с «Л-ДНР»
16:17
Макрон приедет в Москву 9 мая на празднование Дня Победы
16:13
У Меркель был разговор с Путиным о транзите газа через Украину
15:55
Разумков о деле Шеремета: Защитники не могут получать индульгенцию за убийства
15:49
«Нафтогаз» продолжает переговоры с «Газпромом» о транзите топлива
15:25
Изменения Зеленского в Конституции разрешат Раде менять статус территорий
15:10
На Донетчине будут судить экс-полицейских, которые избили владельца отеля
все новости
ВИДЕО
Зеленский рассказал «России 1» о желании завершить войну на Донбассе
15 декабря, 14:40
Зеленский Путин. Что дальше с Донбассом? ►
15 декабря, 09:46
Разбор интервью Бардаша Дудю с помощью социологии ►
12 декабря, 21:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция