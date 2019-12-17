Под Радой произошло столкновение «Нацкорпуса» с полицией

Под зданием Верховной Рады в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга против принятия закона о рынке земли.



Как сообщает hromadske, представители партии «Национальный корпус» хотели установить палатки перед зданием парламента. Полицейские спецназначения спросили у них, есть ли разрешение на установку палаток. Из-за этого произошли столкновения националистов с правоохранителями. Представители «Нацкорпуса» облили зеленкой полицейских. Правоохранители в ответ использовали слезоточивый газ.



Палатку хотели установить на проезжей части.

На фотографиях «РБК-Украина» видно, что газ применили как полицейские, так и протестующие.

Отмечается, что во время столкновений пострадали журналистка hromadske Виктория Рощина и оператор Алексей Никулин.



О точном количестве пострадавших и задержанных на данный момент не сообщается.





Утром, 17 декабря 2019 года под Верховной Радой Украины начался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.



Митинг организовали ряд партий, среди которых «Батькивщина», «Свобода», «Аграрная партия» и «Национальный корпус». Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие 1,5-2 тысячи человек.