Постпред президента исключил амнистию для совершивших военные преступления в ОРДЛО

Амнистия не может распространяться на людей, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил постпред президента в АР Крым, член рабочей группы по реинтеграции временно оккупированных территорий Антон Кориневич.



«Мы в рабочей группе четко понимаем, что мы не можем говорить об амнистии, когда говорим о совершении военных преступлений, преступлений против человечности и кода говорим о других серьезных нарушениях прав человека. Ни амнистия, ни помилование, ни другие процедуры в таких случаях, конечно, применяться не могут», — сказал Кориневич («Интерфакс-Украина»).



Он подчеркнул, что вопрос об ответственности людей, которые не имеют прямого отношения к оккупационным «администрации» и незаконным вооруженным формированиям ставиться не будет.



«Безусловно, наверное, стоит говорить о том, что есть люди, которые, так или иначе, живут на временно оккупированной территории, работают там, не имеют прямого отношения к органам оккупационной администрации и незаконным вооруженным формированиям. Очевидно, вопрос об ответственности ставить, может, мы и не будем», — пояснил Кориневич.



Кроме того, он сообщил, что работа над разработкой концепции переходного правосудия в Украине уже завершена.