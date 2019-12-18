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Сенат США одобрил санкции против «Северного потока-2»

18 декабря 2019, 08:44

Сенат США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Сенат США во вторник одобрил закон об оборонном бюджете, в который вошли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Европейская правда».

В верхней палате Конгресса США документ поддержали 86 голосами, 8 сенаторов выступили против. На прошлой неделе оборонный бюджет с положениями о санкциях в отношении газопровода утвердила палата представителей Конгресса США. Теперь документ будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Принятый документ предусматривает введение санкций против компаний, причастных к прокладке трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Санкции будут действовать даже если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими.

Санкции, согласно документу, накладываются на корабли, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также на иностранцев, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Среди ограничений, наложенных этим решением, есть запрет выдачи американских виз и аннулирования действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции, а также замораживания имущества и активов этих людей на территории США.

Не позднее 60 дней со дня вступления в силу этого закона госсекретарь и Госказначейство совместно подают комитетам Конгресса отчет, который определяет организации и лиц, подпадающих под такие санкции.

Компании, привлеченные к прокладке трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», получат 30 дней после вступления закона в силу, чтобы прекратить деятельность, связанную со строительством трубопроводов.

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