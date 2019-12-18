«ДНР» выпустила марку с портретом Сталина

Сегодня группировка «ДНР» выпустила марку с портретом руководителя СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщается на сайте «Почты Донбасса».



Отмечается, что марка выпущена в рамках серии «Великие люди» и приурочена дню рождения Сталина. Также был выпущен тематический конверт и создан почтовый штемпель с портретом советского руководителя.

Период правления Иосифа Сталина (1922 — 1953) характеризовался сельскохозяйственной коллективизацией, ускоренной индустриализацией и созданием централизованной командной экономики. Сталинская политика была основана на применении системных репрессий и террора, привела, по данным украинских ученых, к смерти 3,9 миллиона украинских крестьян в течение Голодомора; миллионы советских граждан были заключены в лагерях ГУЛАГа или выселены в отдаленные районы СССР, подверглись раскулачиванию, иногда целые народы были подвергнуты депортации.



Между 1934 и 1939 годами Сталин и его окружение организовали «Большой террор» с целью ликвидации «врагов рабочего класса», в ходе которого более миллиона человек были заключены, а 700 000 — казнены тайной полицией.