Зеленский выступил за ограничение на владение землей до 10 тысяч гектаров

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в законопроекте о рынке сельскохозяйственной земли могут уменьшить максимально допустимый лимит на владение землей «в одних руках» до 10 тысяч гектаров.

«Было вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тысячах гектаров. Согласен, это очень много. В комитет [Верховной Рады] пришла цифра 20 тысяч. Давайте от одной до 10 тясяч гектаров — и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», — сказал Зеленский во время посещения села Красная Слободка, передает пресс-служба Офиса президента.



Кроме того, Зеленский заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка. «Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли», — пояснил Зеленский.



Также он заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев. «Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили — правки внесли», — подчеркнул президент.



Зеленский уточнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

13 ноября парламент предварительно поддержал закон о рынке земли сельхозназначения. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года. В проекте есть правило, согласно которому до 1 января 2024 года не допускается покупка земли компаниями, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы и лица без гражданства.