«ЛНР» приговорила латвийца к 10,5 годам тюрьмы за «шпионаж»

Группировка «ЛНР» приговорила гражданина Латвии к 10,5 годам лишения свободы по обвинению в работе на украинские спецслужбы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в «МГБ ЛНР».



Как заявляют в формировании, осужденный — латвией Валентис Веселовс с позывным «Эльф» был завербован украинскими спецслужбами в 2004 году, а спустя 10 лет, в 2014 году, переброшен на подконтрольную боевикам часть Луганской области. Там он якобы собирал сведения о «народной милиции ЛНР», а также о социально-политической и экономической ситуации в ОРЛО.