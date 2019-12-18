Суд отпустил Пашинского под домашний арест

Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Применить к подозреваемому в уголовном производстве... Пашинскому Сергею Владимировичу... меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему круглосуточно покидать ему дом 2-в по ул.Центральной в с.Хотов Васильковского района Киевской области», — сказал председательствующий судья.



Кроме того, на Пашинского были возложены обязательства до 3 февраля 2020 год не общаться с потерпевшим и свидетелями, сдать на хранение свой загранпаспорт, носить электронное средство контроля (электронный браслет) и прибывать по первому требованию. Суд постановил немедленно доставить Пашинского из зала заседания суда домой по указанному в постановлении адресу.



Комментируя решение суда, Пашинский отметил, что еще намерен пройти долгий путь для защиты своей репутации.



4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.



9 октября директор ГБР Роман Труба заявил о возможной переквалификации «дела Пашинского» и отмечает, что потерпевший более 2,5 лет не был признан таковым.