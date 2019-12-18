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В ТКГ решили продолжать действующий «режим тишины» на Донбассе

18 декабря 2019, 21:54

В ТКГ решили продолжать действующий «режим тишины» на Донбассе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) договорились продолжать действующий «режим тишины» на Донбассе. Об этом Пристайко заявил в эфире канала «Украина 24».

«К сожалению, того прогресса, которого мы с вами хотели не достигли. Мы сегодня хотели получить заверения в том, что будет объявлено новое перемирие. зато было принять решение, давайте будем продолжать то перемирие, которое было объявлено в июле», — сказал он.

Министр подчеркнул, что украинской стороне было необходимо договорится о прекращении огня, которое гарантировал бы российский президент.

«Мы хотели, чтобы это было перемирие, которое гарантировал бы президент Путин. Мы помним, что было один раз перемирие, которое гарантировал президент РФ, в течение 25 дней не было ни одного обстрела. Мы рассчитывали на это», — сказал Пристайко.

Он также напомнил, что за время «режима тишины», объявленного в июле 2018 года, погибли 40 человек.

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» — Украины, Франции, Германии и России — по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «нормандской четверки» через четыре месяца.

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