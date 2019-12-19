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На Донбассе сотрудников СБУ подозревают в сбыте информации

19 декабря 2019, 11:32

На Донбассе сотрудников СБУ подозревают в сбыте информации

Прокуратура и Служба безопасности Украины подозревают служащих ГУ СБУ Донецкой и Луганской областейв сбыте информации, полученной незаконным путем, вероятно, за деньги. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«По процессуальному руководству прокуратуры Киевской области следователи СБУ и работники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили деятельность гражданского лица и служащих ГУ СБУ Донецкой и Луганской областях, которые могут быть причастны к организации сбыта информации, полученной незаконным путем», - говорится сообщении.

По данным следствия, подозреваемые, вероятно, за деньги сбывали сведения о телефонных разговорах, соединения и телефонные трафики с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации.

Как отмечается, проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы. Также решается вопрос об объявлении указанным должностным лицам подозрения по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК Украины и избрания меры пресечения.

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