Путин о военной технике «Л-ДНР»: ее могут брать у симпатизирующих стран, но это становится их собственностью

Президент России Владимир Путин заявил, что техника на неподконтрольных Украине территориях Донбасса могла быть поставлена государствами, которые симпатизируют группировкам «ДНР» и «ЛНР».



На пресс-конференции в Москче, комментируя наличие на неподконтрольной Украине части Донбасса танков и тяжелой артиллерии, Путин заметил, что во многих «горячих точках» мира происходят конфликты и боевые действия с применением артиллерии и другого оружия.



«Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная», — сказал Путин.



Также он утверждает, что «там нет иностранных войск», а есть «местная милиция, местные силы самообороны». Говоря об иностранных наемниках, Путин заявил, что они воюют по обе стороны конфликта и «не составляют основу этих вооруженных формирований».



Также у Путина спросили, расформирует ли он «ДНР» и «ЛНР».