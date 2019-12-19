ЕСПЧ признал обоснованным выдворение из Литвы журналистов «Россия-24»

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российских журналистов на действия Литвы по их выдворению с территории страны. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на решение ЕСПЧ.



Съемочная группа телеканала «Россия-24», состоящий из репортера Павла Зарубина, звукооператора Александра Макарова, оператора Андрея Мельникова и редактора Алексея Казакова, не имея аккредитации, появилась на конференцию и вела себя некорректно по отношению к ее участникам, в связи с чем вызвали полицию.



Литовские власти признала действия съемочной группы угрозой национальной безопасности Литвы.



Европейский суд по правам человека признал жалобу россиян неприемлемой, а доводы власти Литвы — обоснованными.



«Поведение заявителей во время конференции, охарактеризованное властями как агрессивное и провокационное, не соответствовало принципам ответственной журналистики», — отметили в ЕСПЧ.



ЕСПЧ отметил, что гарантии свободы слова распространяются на журналистов, если они действуют добросовестно с целью распространения достоверной информации на принципах ответственной журналистики. Это касается в том числе и поведения представителей СМИ, а в этом деле ЕСПЧ не может признать ее таковой.