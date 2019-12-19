В Москве у здания ФСБ открыли стрельбу. Есть погибшие

В Москве возле здания ФСБ РФ неизвестный устроил стрельбу из автомата. По информации российских СМИ, неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, после чего выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий на улице Большая Лубянка.

В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977 — Медиазона (@mediazzzona) December 19, 2019

По данным российских СМИ, изначально стреляющих было трое, двое из них были убиты, третьему удалось выбежать на улицу, после чего он продолжил отстреливаться. В ходе перестрелки он был убит.



В ФСБ заявили, что нападавший был один.



По данным российских официальных ведомств, всего ранены пять человек. Один правоохранитель погиб.