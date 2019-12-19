Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Москве у здания ФСБ открыли стрельбу. Есть погибшие

19 декабря 2019, 18:19

В Москве у здания ФСБ открыли стрельбу. Есть погибшие

В Москве возле здания ФСБ РФ неизвестный устроил стрельбу из автомата. По информации российских СМИ, неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, после чего выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий на улице Большая Лубянка.

По данным российских СМИ, изначально стреляющих было трое, двое из них были убиты, третьему удалось выбежать на улицу, после чего он продолжил отстреливаться. В ходе перестрелки он был убит.

В ФСБ заявили, что нападавший был один.

По данным российских официальных ведомств, всего ранены пять человек. Один правоохранитель погиб.

ТЕГИ

Места
Москва
Прочее
Стрельба
Организации
ФСБ РФ

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:07
«ДНР» хочет отменить комендантский час летом в Седово
17:35
«Л-ДНР» не согласны с предложением Кучмы провести видеоконференцию 20 декабря
13:45
На пункте пропуска «ДНР» умер пенсионер
13:32
Стороны продолжат переговоры по обмену пленными в режиме видеоконференции
10:00
Сотрудники каналов «ДНР» поговорили с украинским журналистом в Москве
16:32
«ЛНР» приговорила латвийца к 10,5 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:49
«ЛНР» указала свои «границы» в пределах всей Луганской области
15:21
Житель Макеевки заочно осужден за спонсирование «ДНР»
09:55
«ДНР» выпустила марку с портретом Сталина
18:56
ОБСЕ видела, как на неподконтрольный Донбасс из РФ приехали казаки
15:22
Пасечник хочет установить «границы ЛНР» на территории всей Луганской области
08:58
«Л-ДНР» недовольны отсутствием «особого статуса» Донбасса в законопроекте Зеленского
23:56
В ОБСЕ рассказали об ограничениях в передвижениях миссии 
11:35
Российский канал показал трех украинских военных в плену «ДНР»
21:30
Правопопулист из Бундестага встретился с членами «Л-ДНР»
все новости
20:07
«ДНР» хочет отменить комендантский час летом в Седово
18:59
На шахте в Донецкой области горняк не выжил при обвале
18:36
СБУ: Российской группе «Воровайки» запрещен въезд в Украину
18:19
В Москве у здания ФСБ открыли стрельбу. Есть погибшие
18:00
ЕСПЧ признал обоснованным выдворение из Литвы журналистов «Россия-24»
17:35
«Л-ДНР» не согласны с предложением Кучмы провести видеоконференцию 20 декабря
17:18
ЕС выделил 9,5 млн евро для поддержки малого и среднего бизнеса на Донбассе
16:57
«Рейтинг»: Поддержка Зеленского выросла после «нормандского саммита»
16:49
Суд признал банкротом завод Ахметова. Но он продолжит работу
16:24
Ермак выступил за модернизацию Минских соглашений
16:15
У Зеленского анонсировали приезд госсекретаря США Помпео в Украину в начале января 2020 года
15:44
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
15:19
Путин считает часть Украины «исконно русскими территориями», с чем теперь РФ разбирается
15:14
Лутковская заявила, что работа по спискам на обмен продолжается
14:46
У Зеленского отрицают, что переговоры ТКГ в Минске были сорваны
все новости
ВИДЕО
У Путина спросили, расформирует ли он «ДНР» и «ЛНР»
19 декабря, 12:14
Под Радой произошли новые столкновения: полиция задержала протестующих
17 декабря, 13:46
Под Радой произошло столкновение «Нацкорпуса» с полицией
17 декабря, 12:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция