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Украина пока не собирается пускать поезда в Донецк и Луганск

20 декабря 2019, 11:19

Украина пока не собирается пускать поезда в Донецк и Луганск

О возобновлении железнодорожного сообщения с неподконтрольными украинским властям районами Донецкой и Луганской областей пока речь не идет. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«О железнодорожном сообщении пока речь не идет. Речь идет только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных потребностей. И такое поручение получила Трехсторонняя контактная группа, она над этим работает», — сказал он.

На вопрос о том, когда будут открыты дополнительные пункты пропуска в Золотом, Счастье и Демино-Александровске, Боднар отметил, что готовность Украины в этом вопросе есть, однако это надо согласовать с другой стороной конфликта. «Это надо согласовать, чтобы не было срыва с той стороны, потому что с нашей стороны готовность есть», — пояснил замглавы МИД.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил возможность возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей.

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