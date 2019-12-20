Прокуратура расследует хищение 10 млн гривен во время ремонта моста в Станице Луганской

В Луганской области выявили факты злоупотребления и хищения бюджетных средств во время капитального ремонта моста в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



В ходе обысков у заказчика и подрядных организаций правоохранители изъяли документы по проведению капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.



Согласно данным следствия, служащие одного из управлений Луганской ОВГА объединились со служащими нескольких коммерческих структур для хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области.



Следствие считает, что объемы и стоимость ремонта моста значительно завышены. Предварительно установлено, что нарушители пытались присвоить более 10 млн гривен.



Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по предварительному правовой квалификации ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины продолжается.