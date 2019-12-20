В Краматорске охрана завода не пустила на предприятие экоинспекцию для проверки

Охрана ООО «Краматорский ферросплавный завод» (КФЗ) не пустила на территорию предприятия представителей Государственной экоинспекции в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.



«Должностные лица Инспекции было не допущены охраной ООО "КФЗ" к проведению внеплановой проверки, о чем составлен соответствующий акт и отправлен его заказным письмом с уведомлением», — говорится в сообщении.



В экоинспекции отметили, что проверка была инициирована из-за коллективного обращения 28 восьми жителей Краматорска с просьбой провести проверку.



«В своей жалобе граждане указывают на недопустимую ситуацию, которая сложилась в городе Краматорск результате деятельности вышеупомянутого предприятия. Работа доменной печи сопровождается постоянными сверхурочными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, беспокоит, каким образом утилизируются промышленные отходы, а также — вопрос сбросов загрязняющих веществ в реку Казенный Торец», — говорится в сообщении.



Затем предприятие подало иск в Донецкий окружной административный суд о признании противоправным и отмене приказа Инспекции от 03.12.2019 года № 459 «О проведении внеплановой проверки ООО "КФЗ" по вопросам соблюдения требований природоохранного законодательства».



Донецким окружным административным судом принято постановление об обеспечении иска и остановлено проведения проверки до принятия решения по делу.

В июне 2019 года жители Краматорска создали электронную петицию с предложением закрыть ферросплавный завод в связи с промышленными выбросами этого предприятия. В ответ городские власти назначили заседание комиссии по вопросам экологического контроля и безопасности местного городского совета. Директор Краматорского ферросплавного завода Максим Рысс во время заседания комиссии заявил, что выбросы – в пределах нормы.