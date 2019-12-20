В ГПУ сообщили о новом доказательстве снабжения боевиков Россией

На месте обстрела украинских военнослужащих в Луганской области обнаружена граната российского происхождения. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, данный факт в очередной раз свидетельствует о том, что РФ снабжает боевиков оружием.



Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 «Таволга». Боеприпас российского производства никогда не находился на вооружении украинской армии, отмечают в ГПУ.



Гранату обнаружили после обстрела боевиками группировки «ЛНР». Дату и место обстрела в ГПУ не уточняют.



Данный факт будет использован в делах против России в международных и национальных судах.

Источник: ГПУ