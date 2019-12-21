Двое военных пострадали из-за обстрелов боевиков за минувшие сутки

Один военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму в результате обстрелов на Донбассе 20 декабря. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, открывая стрельбу из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Как заявляют в штабе, боевики использовали лазерное оружие, в результате чего один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза. Еще один был ранен.



