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«Где деньги?»: Переселенцы и ветераны пикетировали Офис президента

21 декабря 2019, 14:19

«Где деньги?»: Переселенцы и ветераны пикетировали Офис президента

Переселенцы и ветераны боевых действий на Донбассе устроили сегодня пикет под зданием Офиса президента, требуя перечислить средства, предназначенные на две госпрограммы по приобретению жилья, на счет Государственного фонда содействия молодежному строительству. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Участники отмечают, что 27 ноября Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных для льготного кредитования ВПЛ и участников АТО/ООС для приобретения жилья. Прядок предусматривал выделение средств в текущем году, однако по состоянию на 20 декабря ассигнования в сумме 530 млн гривен открыты не были.

Для участия в программе «Предоставление господдержки для строительства (приобретения) жилья» зарегистрировались 13436 граждан. Предоставление помощи по этой программе в этом году предусмотрено для 112 граждан, в том числе, семьям.

Еще 10180 человек зарегистрировались для получения долгосрочного льготного кредита от государства для приобретения жилья.




 

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