Четверо пациентов психоневрологического интерната погибли во время пожара на Луганщине

В Старобельском областном психоневрологическом интернате произошел пожар, в результате которого 4 пациента погибли, еще 3 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области.



Сообщение о пожаре полицейские получили в воскресенье после 21:00. Возгорание произошло в одной из палат первого корпуса. Пожар был локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55.



Инцидент квалифицирован по статье 270 Уголовного кодекса «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» и статье 367 «Служебная халатность».