Что происходит в Золотом спустя два месяца после разведения ►

Два месяце назад вблизи Золотого и в Катериновке развели войска. В буферной зоне оказалось 122 дома. Не смотря на то, что люди живут в так называемой «серой зоне» говорят: им стало спокойнее.

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