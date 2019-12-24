В «ДНР» пересмотрят режим работы транспорта и кафе на период отмены комендантского часа

В городах и районах под контролем группировки «ДНР» будет пересмотрен график работы общественного транспорта и развлекательных заведений в дни новогодних праздников в связи с приостановлением действия комендантского часа. Об этом сообщает сепаратитский ресурс ДАН.



«В связи с отменой комендантского часа в период праздников будут продлены графики движения городских маршрутов», — говорится в сообщении отдела транспорта на сайте «администрации Макеевки».



Обновленный график позднее будет опубликован на сайте города. В свою очередь «мэр» Горловки Иван Приходько сообщил о планах пересмотреть режим работы заведений общественного питания.



«Что касается работы общепита, то после получения разъяснения в органах МВД, режимы работы будут доведены до жителей», — сказал он.

«ДНР» приостановила действие комендантского часа с 23:00 31 декабря до 05:00 8 января.