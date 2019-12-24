Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Досудебное расследование по торговле корпорации нардепа с «ЛНР» остановили из-за розыска

24 декабря 2019, 17:12

Досудебное расследование по торговле корпорации нардепа с «ЛНР» остановили из-за розыска

Следователи органов Службы безопасности Украины остановили досудебное расследование в уголовном производстве по факту финансирования терроризма и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следствие остановили в связи с тем, что один фигурант объявлен в розыск.

В указанном уголовном производстве фигурирует ООО «Снэк Экспорт», которое, в свою очередь, принадлежит отцу народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалки — Виктору Рыбалке.
«Следователями органов безопасности расследуется уголовное производство, в рамках которого сообщено о подозрении гражданину Украины, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве остановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 280 УПК Украины в связи с розыском подозреваемого», — сообщили в СБУ.

Во время проведения досудебного расследования было установлено, что «с января 2016 года по настоящее время (более точная дата досудебным расследованием не установлена), группа лиц, в которую, в частности, входил заместитель директора департамента по внешнеэкономической деятельности ООО «Снэк Экспорт» (имя и фамилия не указываются — ред.), действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с временно работающим гражданином Украины (имя и фамилия не указываются — ред.) и должностными лицами ООО «Мир Пива «(Республика Беларусь), а также другими неустановленными физическими и юридическими лицами, в том числе, действующих на территориях, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", осуществляли деятельность, направленную на финансирование указанных террористических организаций».

В постановлении суда по делу от 27 сентября 2018 года говорится о том, что заместитель директора департамента по внешнеэкономической деятельности ООО «Снэк Экспорт» совместно другими лицами наладили незаконные поставки продукции ООО «Снэк Экспорт» на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

В феврале украинские правоохранители заподозрили Рыбалку в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство.

ТЕГИ

Люди
Сергей Рыбалка
Прочее
торговля с ОРДЛО
Организации
ДНР ЛНР

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:49
В «ДНР» пересмотрят режим работы транспорта и кафе на период отмены комендантского часа
21:40
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:29
ТКГ по Донбассу согласовала проведение обмена пленными до Нового года
10:16
«ДНР» отменит комендантский час на новогодние праздники
20:49
СМИ: Офицер ФСБ за взятку получил документы в Украине. Еще он помогал руководству «ДНР»
11:22
«Выкинули, как шваль». Российский репортер возмущен запретом «Л-ДНР» посещать передовую
09:02
Шесть лет войны на Донбассе. Итоги 2019 ►
11:44
Экс-переговорщик по Донбассу: Боевики скрывают почти треть пленных из-за пыток
22:17
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:15
В «ЛНР» убедились, что автомобили скорой помощи проедут по мосту в Станице Луганской
14:00
В «ДНР» недовольны задержкой зарплат на предприятиях
13:40
В «ДНР» уточнили, что нужно проверить 43 человека, которые могут отказаться от обмена
09:24
СМИ узнали, что часть участников обмена отказываются возвращаться в Донецк и Луганск
09:23
Боевики не пропускают ОБСЕ к пункту пропуска на границе
08:35
В «ЛНР» заявили о готовности передать 30 человек в рамках обмена
все новости
17:33
80 тысяч жителей Лисичанска снова без воды
17:12
Досудебное расследование по торговле корпорации нардепа с «ЛНР» остановили из-за розыска
16:51
Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко
16:25
Зеленский подписал закон о перезагрузке ГБР
15:19
Зеленский упрекнул правительство за высокие тарифы на коммуналку. Гончарук отреагировал
14:28
Операторы АЗС снизили цены на топливо
14:25
В «ДНР» недовольны, что экс-беркутовцев не хотят выдавать в рамках обмена
13:44
Один военный получил ранения на Донбассе с начала суток
13:26
Экс-беркутовцы остаются под стражей. Следующее заседание суда — 14 января
12:51
Кабмин упростил порядок пересечения КПВВ с Крымом для детей
12:23
В «ДНР» объяснили, когда будет известно количество участников обмена
12:01
Правительство приравняло электронные сигареты к обычным табачным
11:48
Пожар в психоневрологическом интернате: ГБР расследует возможную халатность чиновников ГСЧС
11:37
Цифровые навыки большинства украинцев оказались ниже среднего
11:14
Герус: Украина уже закупает российский газ
все новости
ВИДЕО
Что происходит в Золотом спустя два месяца после разведения ►
23 декабря, 09:59
Как на Луганщине после децентрализации появилась амбулатория за 13 млн гривен ►
22 декабря, 12:34
Шесть лет войны на Донбассе. Итоги 2019 ►
22 декабря, 09:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция