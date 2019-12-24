Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 24 декабря.

Политика

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил о готовности Москвы предоставить имеющиеся у нее данные о крушении «Боинга» рейса MH17 на Донбассе перед новым судебным слушанием в Нидерландах.



Украинская сторона «вычеркнула» из списка на обмен троих экс-бойцов «Беркута», подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана на Институтской 20 февраля 2014 года. По информации «Громадського», «беркутовцев» готовились передать боевикам в рамках обмена, который должен состояться до конца года. На сегодняшнем заседании Святошинский райсуд Киева продлил срок ареста подозреваемым, они останутся под стражей до следующего заседания, которое состоится 14 января.



«ДНР» обвинила украинскую сторону в нарушении соглашений по обмену удерживаемыми лицами из-за продления меры пресечения «беркутовцам».



В «ДНР» также заявили, что окончательная формула обмена удерживаемыми лицами станет известна после верификации участников процедуры 28 декабря.



Общество



Группировка «ЛНР» вслед за «ДНР» отменит комендантский час на подконтрольной ей территории на период новогодних праздников.



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