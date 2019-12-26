На Приазовье военные собрали новогоднюю елку из снарядов боевиков

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Украинские военные, которые находятся на Мариупольском направлении, собрали импровизированную новогоднюю елку высотой почти в два метра из мин, снарядов и гранат, которые прилетают со стороны боевиков. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Это все боеприпасы, запрещенные минскими договоренностями. И на их сбор мы потратили всего двадцать минут. Но, если бы была поставлена ​​задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов», — рассказал старший офицер командования воинской части Вячеслав.



По его словам, этот новогодний подарок украинские военные на Приазовье готовы передать боевикам в любой способ на определенном ими участке линии фронта.