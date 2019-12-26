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Украина может отключить водоснабжение Донецку в случае отказа платить

26 декабря 2019, 13:50

Украина может отключить водоснабжение Донецку в случае отказа платить

Фото: ДонОГА / Архив Фото: ДонОГА / Архив

Власти Украины начали изучать возможность оставить подконтрольную группировке «ДНР» часть Донецкой области без водоснабжения, в случае если та сторона не начнет платить за воду. Это следует из заявления замглавы Донецкой облгосадминистрации Игоря Мороза во время заседания коллегии, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

«Первая проблема, которая существует, — это отсутствие оплаты с временно неподконтрольной территории», — сказал Мороз.

Он отметил, что неподконтрольная часть области потребляет 23 миллиона м3 воды в месяц, а подконтрольная — 10 миллионов м3. Кроме того, замглавы ДонОГА рассказал, что украинская сторона ежемесячно теряет 140 миллионов гривен на электроэнергии, которая используется для доставки воды в оккупацию.

Мороз пояснил, что вопрос оплаты за водоснабжение был вынесен на рассмотрение Трехсторонней контактной группы и «та сторона» предварительно согласилась оплатить услуги, однако окончательного механизма расчетов до сих пор нет.

При этом система водоснабжение в Донецкой области взаимосвязана по обе стороны линии соприкосновения. Замглавы ДонОГА пояснил, что правительство поручило разработать схему альтернативного водоснабжения подконтрольной властям территории с определением источников и средств.

«Это переброска воды с Запорожья на Мариуполь и с Павлограда на Покровск. Но эти проекты еще в ценах 2010 года стоили около 5 миллиардов гривен», — отметил Мороз.

Он добавил, что если правительство прийдет к выводу, что от той стороны «мы ничего не получим», то будет принято решение о прокладке новых ниток труб, «чтобы иметь возможность поставки воды на Мариуполь, Волноваху и на весь юг нашей области за счет альтернативных источников».

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Водоснабжение по обе стороны линии соприкосновения осуществляет коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса». Это связано с тем, что объекты водоснабжения на подконтрольной и неподконтрольной украинским властям территориях взаимосвязаны. «Вода Донбасса» подчиняется Донецкой облгосадминистрации.

29 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о проведении международного аудита «Воды Донбасса». Соответствующий тендер будет объявлен Международным комитетом Красного креста.

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