Минобороны сообщило о подготовке к разведению на новых участках

Украинская сторона определила новые участки для разведения вооруженных сил и средств с боевиками. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.



Он отметил, что новые участки обсуждает Трехсторонняя контактная группа.



«Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер — то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения», — сказал Загороднюк во время брифинга.



«Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков», — добавил он.



В 2019 году стороны развели позиции на трех пилотных участках — в районе Петровского Донецкой области, а также Золотого и Станицы Луганской. О разведении на этих участках Трехсторонняя контактная группа договорилась в сентябре 2016 года.