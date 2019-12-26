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Суд рассмотрит апелляцию по делу экс-беркутовцев, которых хотели обменять

26 декабря 2019, 20:48

Суд рассмотрит апелляцию по делу экс-беркутовцев, которых хотели обменять

Апелляционный суд Киева назначил рассмотрение апелляции экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской, на 27 декабря — их могут освободить из-под стражи и передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» в рамках обмена. Об этом сообщает «Громадське».

«Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных обвиняемыми на решение Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых, назначено на 27 декабря 2019 года (12 ч. 00 мин.), зал судебного заседания № 201», — сообщили в суде.

В рамках апелляции обвиняемые хотят изменить содержание под стражей на более мягкую меру пресечения.

Ранее издание со ссылкой на источники сообщило, что украинская сторона готовится передать группировкам «ДНР/ЛНР» бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут» в рамках обмена пленными, который должен состояться до конца года. 

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона «вычеркивает» из списка на обмен трех бывших бойцов «Беркута».

По делу о расстрелах активистов Майдана в марте — апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся.

23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты — Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни — Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных — оставил в СИЗО еще на два месяца.

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