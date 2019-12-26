«ДНР» раздумывает над отменой комендантского часа

Группировка «ДНР» готова отменить комендатский час, если будет готова обеспечить безопасность на время его отсутствия. Об этом заявил глава формирования Денис Пушилин во время прямой линии 26 декабря.



«Это эксперимент — некая проба. Мы должны посмотреть в плане безопасности, насколько мы готовы, должны оценить ситуацию с правонарушениями, будет ли рост нарушений в праздничные дни. По мере того, как мы проведем эксперимент, будут приниматься соответствующие следующее решения, которые возможны с сокращением комендантского часа», — заявил Пушилин.



На данный момент группировка отменяет действие комендантского часа в новогодние праздники и Пасху.



«Данный эксперимент покажет, насколько мы готовы к полной отмене комендантского часа. Многое будет зависеть, как мы проведем период без комендантского часа новогодние праздники», — добавил Пушилин.



Комендантский час действует на подконтрольной боевикам территории с 2014 года.