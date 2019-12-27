«Схемы» узнали о тайной встрече главы Офиса президента Богдана с Коломойским

Вечером 25 декабря в Киеве состоялась непубличная встреча главы Офиса президента Андрея Богдана с олигархом Игорем Коломойским и его бизнес-партнерами. Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях».



Около 17:00 съемочная группа заметила машину из кортежа бизнесмена Михаила Кипермана, которого связывают с Коломойским. Внедорожник был припаркован недалеко от офиса Коломоского.



Через час журналисты заметили на Банковой и кортеж руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Его машины двинулись в итальянский ресторан на Печерске. В ресторане руководитель ОПУ встречался с главой правления «Нафтогаза» Андреем Коболев.



В 19:45 восемь «Схемы» заметили у отеля машины Кипермана и Богдана. Они вошли в пятизвездочный отель Premier Palace в центре Киева, впоследствии к ним подъехал олигарх Игорь Коломойский.



Вслед за Коломойским приехал и его бизнес-партнер, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич.



По словам журналистов, встреча длилась около часа. После чего отдельную комнату ресторана покинули бизнес-партнер Коломойского и член неформальной бизнес-группы «Приват» Михаил Киперман и экс-депутат и товарищ олигарха Евгений Геллер.



За ними вышел охранник Богдана и Тимур Миндич, последним вышел Игорь Коломойский. «Схемы» предполагают, что сам глава ОП покинул ресторан через черный вход.



На вопросы журналиста, доволен ли Коломойский президентом Владимиром Зеленским, тот ответил: «Я чувствую давление на свой бизнес, но это давление испытывают и другие». Бизнесмен утверждает, что когда он пришел в ресторан, то Богдан уже покинул заведение. По словам Коломойского, он редко встречается с главой ОП, так как тот «очень занят». При этом они общаются по телефону и остаются друзьями, добавил олигарх.



Коболев отказался раскрывать «Схемам» тему встречи с главой ОП. Сам Богдан на запрос журналистов не ответил.





Ранее «Схемы» также сообщали, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский посещал день рождения Михаила Кипермана.

До назначения на должность главы ОП 21 мая Андрей Богдан являлся адвокатом Игоря Коломойского, а также был юридическим советником Владимира Зеленского в период его предвыборной кампании.