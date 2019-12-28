Адвокат: Украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков на обмен

Украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков для обмена удерживаемыми между Украиной и группировка «Л/ДНР». Об этом в комментарии «Громадському» сообщил адвокат Александр Горошинский, представляющий интересы обвиняемых в расстрелах на Майдане.



Сегодня продолжилось заседание апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014.



Так, защита обвиняемых по этому делу Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их несколько из-под стражи. А защита еще для двух фигурантов этого дела — Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, — просит тако смягчить им меру пресечения.



Ранее сообщалось, что группировки «Л-ДНР» включили на обмен экс-беркутовцев.