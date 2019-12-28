В Донецкой области сбили насмерть двух пешеходов

В Краматорске 27 декабря под колесами автомобиля погибла женщина, а в Волновахе автомобиль насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«Около 16.40 в Краматорский отдела полиции поступило сообщение о том, что водитель на автомобиле "Lexus" по улице О. Тихого сбил женщину и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.



26-летний мужчина по совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм 50-летняя потерпевшая скончалась на месте.



На месте происшествия полицейские нашли номерной знак автомобиля, а в частном секторе и сам автомобиль с характерными повреждениями. Через некоторое время водитель вернулся на место аварии и дал показания полиции.



В этот же день около 21.40 в Волновахе автомобиль «Merсedes» под управлением 20-летнего парня наехал на 38-летнего пешехода. Телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.



По обоим фактам следственным управлением полиции Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).