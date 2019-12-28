Старобельский райсуд освободил под личное обязательство осужденного боевика «ЛНР»

Старобельский районный суд Луганской области отпустил из СИЗО под личное обязательство харьковчанина Николая Шаткова, недавно осужденного на 9 лет колонии за участие в войне на стороне «ЛНР». Об этом сообщают «Ґрати» со ссылкой на его адвоката Татьяну Кузнецову.

По словам Кузнецовой, прокуратура подала ходатайство об изменении Шаткову меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. 27 декабря ее рассмотрел Старобельский районный суд. Прокурор указал в ходатайстве, что Шаткова следует освободить в связи готовящимся обменом заключенными между Украиной и самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР». Суд ходатайство удовлетворил.



Служба безопасности Украины задержала Виктора Шаткова 17 июля 2017 года в Харькове и объявила ему подозрение в участии в террористической организации.



По данным следствия, во время обыска у него в гараже оперативники обнаружили огнестрельный пистолет и патроны к нему, пять самодельных взрывных устройств и взрывоопасное вещество — гексоген. После задержания суд отправил Шаткова под стражу.



По версии обвинения, харьковчанин был на войне меньше двух месяцев: с 5 июля по конец августа 2014 года. Прокуратура считало, что Шатков «руководил действиями артиллеристского отделения подразделения «КГБ» террористической организации «ЛНР». Подсудимый также обвинялся в том, что с сентября 2016 до июля 2017 года он собирал для сепаратистов разведывательную информацию в Харькове и Киеве, «в том числе у Верховной Рады, о местах пребывания» одного из народных депутатов.



Сам обвиняемый не признал вину и отказался от дачи показаний.



В итоге суд признал его виновным в участии в террористической организации и незаконном хранении оружия, но оправдал в части обвинений, касающихся ведения агрессивной войны. Судьи посчитали недоказанным, что Шатков «совершал управленческие действия по реализации агрессивных планов, руководство вооруженными силами и проводил военные операции».



12 декабря 2019 года судейская коллегия во главе с председательствующим Виктором Половинкой приговорил Шаткова к 9 годам лишения свободы. По решению суда, он также должен был выплатить около 25 тысяч гривен, которые были затрачены на проведение экспертиз. Приговор еще вступил в силу, защита Шаткова подала апелляцию. На время ее рассмотрения он должен был находится в СИЗО.



