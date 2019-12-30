Сегодня участников обмена начнут выписывать из больницы «Феофания»

Большинство освобожденных из плена группировок «ДНР» и «ЛНР» украинцев находятся в киевской клинике «Феофания», где проходят обследование.



Как сообщила корреспондент в эфире телеканала «НАШ», освобожденные были доставлены в больницу в 12 часов ночи сразу после встречи в аэропорту «Борисполь». В «Феофании» находятся 64 гражданских, еще 12 военнослужащих — в военном госпитале.



Тех, кто не нуждаются в медицинской помощи, будут отправлены домой уже сегодня. Остальные освобожденные останутся в клинике и будут лечиться по индивидуальному графику.



Журналистов к бывшим пленникам боевиков не пускают.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, группировки «Л-ДНР» получили 124 человека.



По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев.