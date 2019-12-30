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Москва рассчитывает на новые обмены пленными между Киевом и «Л-ДНР»

30 декабря 2019, 11:47

Москва рассчитывает на новые обмены пленными между Киевом и «Л-ДНР»

Москва приветствует обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» и рассчитывает на продолжение этой работы в 2020 году. Об этом говорится в распространенном в сообщении министерства иностранных дел России.

В МИД РФ назвали обмен важным гуманитарным шагом, «который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких».

«Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском Комплексе мер принципом "всех на всех", но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере», — заявили в дипведомстве.

Вчера во время телефонного звонка президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами, который состоялся на Донбассе. Также обмен поприветствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, «Л-ДНР» получили 124 человека.

По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что ведутся переговоры о возвращении украинцев, которых удерживают в России и аннексированном ей Крыму.

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