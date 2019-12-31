Меркель поприветствовала продление транзита российского газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала подписание газового контракта между Украиной и РФ. Ее слова приводит официальная представительница Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.



Как подчеркнула Меркель, продление транзита российского газа через территорию Украины является «хорошим и важным сигналом для гарантирования нашей европейской безопасности в газовой сфере». Она отметила также, что рада успешному завершению полуторагодичных газовых переговоров между операторами двух стран.



В связи с этим канцлер поблагодарила власти Украины и РФ, вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и остальных причастных лиц.

Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой «Газпромом» «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на 7,4 млрд долларов , и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год — 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. — по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.