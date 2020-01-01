Конфликт на Донбассе – один из приоритетов для нового председателя ОБСЕ

С 1 января Албания председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщается на сайте организации, одним из главных приоритетов ее председательства станет мирное урегулирование в Украине.



«Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой для безопасности в Европе. Усилия по урегулированию конфликта будут в центре внимания албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе продолжали уносить жизни. ОБСЕ зарекомендовала себя как организация, которая не только может быстро начать работу в зоне конфликта, но иногда может сделать это там, где никто другой не в состоянии», - сказал премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама, который возглавил ОБСЕ.



Другими ключевыми вопросами повестки дня албанского председательства будут права женщин и защита от насилия, борьба с коррупцией, торговлей людьми и нетерпимостью в Европе.



Рама представит приоритеты албанского председательства в ОБСЕ на заседании Постоянного совета в Вене 9 января.